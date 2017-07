Bauschutt illegal entsorgt

Der Wirtschaftsweg in Richtung des Naturdenkmals Römerstein am Ortsausgang von Steina ist beliebt: Hundehalter führen dort täglich ihre Tiere aus – und auch das traditionelle Osterfeuer wird dort unweit der vorbeiführenden Landesstraße abgebrannt. Der Vorteil dort ist, dass man in direkter Nähe zum...