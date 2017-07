Kartenvorverkauf für das Zorger Schützenfest

Zorge Karten zum Konzert für die „Dicken Kinder“ und zum Schützenfestbrunch - beide Veranstaltungen sind am 9. Juli im Zorger Schützenhaus - sind erhältlich bei Sybille Kruse, im Salon Kamm und Schere in Zorge, im Fleischerfachgeschäft Lambertz sowie der Postfiliale in Walkenried.