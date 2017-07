Erlebnismarkt wird angenommen

Der wöchentliche Erlebnismarkt in der Uffestadt gewinnt zunehmend an Beliebtheit. Auch am heutigen Mittwoch werden sich von 16 bis 21 Uhr die Besucher auf dem Platz gegenüber dem Rathaus zwischen Essensständen, Getränkebuden und vor der Bühne tummeln. Zudem können die Besucher bei Livemusik, die...