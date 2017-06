Wasserversorgung wird kurzfristig eingestellt

Neuhof Aufgrund von wichtigen Unterhaltungsarbeiten am Trinkwasserleitungsnetz im Bereich Lange Straße in Neuhof muss die Trinkwasserversorgung am Montag, 3. Juli etwa zwischen 9.30 und 14 Uhr vorübergehend eingestellt werden. Wie die Stadtwerke Bad Sachsa mitteilen, ist der Austausch von defekten...