Versorgung mit Wasser unterbrochen

Bad Sachsa Die Stadtwerke nehmen am 4. Juli Arbeiten am Leitungsnetz vor.

Aufgrund von wichtigen Unterhaltungsarbeiten am Trinkwasserleitungsnetz im Bereich Schachtbergstraße/Jugendherbergsstraße in Bad Sachsa muss die Trinkwasserversorgung am kommenden Dienstag, den 4. Juli, etwa zwischen 8 und 16 Uhr vorübergehend eingestellt werden.

Betroffen ist laut Mitteilung von Stefan Joedicke, Technischer Leiter der Stadtwerke, die Schachtbergstraße ab Hausnummer 16 bis zur Jugendherbergsstraße sowie die Jugendherbergsstraße selbst.

Geplant ist der Austausch eines defekten Schieberkreuzes und eines Hydranten für die Löschwasserversorgung. „Hierbei kann es vereinzelt zu Druckschwankungen und Eintrübungen in der Druckzone kommen“, verdeutlicht Stefan Joedicke.

Die entsprechenden Liegenschaften werden zudem mittels Wurfzettel informiert. „Die Stadtwerke bitten um Verständnis für die Arbeiten“, so der Technische Leiter abschließend.