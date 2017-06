Team des VfB Südharz präsentiert sich erstmals der Öffentlichkeit

Das erste Wochenende im Juli steht in Tettenborn wie in den Jahren davor im Zeichen des Sports. Vom morgigen Freitag, 30. Juni, bis Sonntag, 2. Juli, feiert der SuS Tettenborn auf dem Sportplatz in der Kolonie sein Sportfest. Diesmal steht es im Zeichen von Fußball und dem KUBB-Turnier. ...