Cocktails genießen

Bad Sachsa . Egal ob mit oder ohne Alkohol – am heutigen Freitag stehen Drinks im Mittelpunkt: Im Vitalpark wird ab 18 Uhr unter dem Motto „Cocktail in the City“ gefeiert. Hierfür haben die Organisatoren der Bad Sachsa Holding die Mitarbeiter der Bars Chicco, Paradise Diner, Göbel’s Vital Hotel, Tequila...