Übersicht über die Badeseen in der Region

Bad Sachsa Wer in der Region eine Abkühlung sucht – dafür aber nicht unbedingt in ein Hallenbad gehen möchte, für den haben die Verantwortlichen der Touristinformation in Bad Sachsa und Walkenried die passende Lösung: Auf einer Karte, die ab sofort im Internet heruntergeladen werden kann, sind alle Badeseen...