Entspannt genießen

Bad Sachsa Einkaufen, Freunde treffen, feiern – und auch den Feierabend einläuten – all dies können Einwohner, aber natürlich auch Gäste wieder am heutigen Mittwoch. Von 16 bis 21 Uhr öffnet wieder der Erlebnismarkt in der Uffestraße gegenüber des Rathauses seine Pforten. Die Besucher können dabei wieder an...