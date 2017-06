Bad Sachsa Die Polizei suchte am Samstagabend und Sonntag nach einer 69-jährigen Vermissten, die nur eingeschränkt orientierungsfähig war. Bei der Suche am Sonntag fand sie die Polizei dehydriert aber wohlauf am Waldrand in Höhe des Minigolfplatzes Bad Sachsa. Die Person wurde medizinisch versorgt und in das Krankenhaus nach Herzberg gebracht.

