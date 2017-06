Realverband wird gegründet

Vorrangig zwei Punkte haben die Mitglieder des Ortsrates Tettenborn in ihrer Sitzung am heutigen Donnerstagabend ab 19 Uhr in ihrer öffentlichen Sitzung im Dorfgemeinschaftshaus abzuarbeiten: Zum einen wird über die Gründung eines Realverbands mit dem Namen „Feldmarksinteressentenschaft Tettenborn“...