Blitz schlägt ein, Radfahrerin stürzt

Walkenried Äußerst unruhig verlief der Samstag für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Walkenried. Zunächst galt es nach einem Blitzeinschlag einen Wohnwagen zu untersuchen, ehe einer gestürzten Radfahrerin zu Hilfe geeilt wurde. Der erste Alarm ging um 14.48 Uhr ein. Auf dem Walkenrieder Campingplatz war bei einem Gewitter ein Blitz in einen unbewohnten Wohnwagen eingeschlagen. Nachbarn hatten Rauch entdeckt und daraufhin die Einsatzkräfte alarmiert. Vor Ort stellten die Wehrmitglieder fest, dass durch den Blitz zwar alle elektronischen Geräte vollständig zerstört wurden, ein offenes Feuer war aber nicht entstanden. In Mitleidenschaft gezogen wurde durch den Einschlag auch die Elektroinstallation des Campingplatzes. Die Gäste mussten daher einige Zeit ohne Strom auskommen, verletzt wurde aber niemand. Gegen 17.11 Uhr folgte der zweite Einsatz. Eine Radfahrerin war auf dem Weg vom Kupferberg in den Ort schwer gestürzt. Die Feuerwehr unterstützte vor Ort den Rettungsdienst mit einer Schleifkorbtrage, da die Unfallstelle im Wald schwer zugänglich war. dx

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder