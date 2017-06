Weltkriege miterlebt

Ihren 105. Geburtstag feiert am heutigen Dienstag Anni Burgtorf. Die Seniorin wurde am 6. Juni 1912 in Ellrich geboren. Ihre Eltern führten in Ellrich eine Tischlerei. Dort lernte sie später ihren Ehemann kennen und lieben. Aus der Ehe gingen zwei Töchter hervor. Sie hat die zwei Weltkriege...