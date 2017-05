Tettenborn Der SuS Tettenborn lädt Mitglieder und Gäste am Pfingstmontag, 5. Juni, zum Familienwandertag ein. Treffen ist um 10 Uhr am Clubhaus in der Kolonie, von wo man die etwa zweistündige Wanderung beginnt und dort auch wieder enden lassen wird. Dort möchte man den Tag bei Gegrillten ausklingen lassen.