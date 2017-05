Lauer Abend mit Cocktails und Soulfood

Die Premierenwochen in Bad Sachsa gehen weiter: Nach dem Start des neuen Erlebnismarktes am Mittwochnachmittag (wir berichteten) wurde am Samstagabend eine weitere neue Veranstaltung aus der Taufe gehoben. Die Bad Sachsa Holding hatte in den Vitalpark zum 1. Frühlingsfest geladen. ...