Einkaufen und genießen in entspannter Atmosphäre

Viel wurde in der Stadt Bad Sachsa in den vergangenen Monaten nach der Schließung des Wochenmarktes darüber diskutiert, ob und wenn wie es einen Neustart geben wird. Am heutigen Mittwochnachmittag können sich Einwohner und Gäste persönlich ein Bild davon machen. Um 16 Uhr wird die Premiere des...