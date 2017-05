Erlebnismarkt startet am Mittwoch

Am kommenden Mittwoch, 17. Mai, kommt es zu einer Premiere in der Uffestadt: Zum ersten Mal findet von der Bad Sachsa Holding organisiert der neue Erlebnismarkt in der Uffestraße in Bad Sachsa statt. Jeden Mittwoch von 16 bis 21 Uhr können Einwohner und Gäste bis zum 12. Oktober kaufen, erleben und...