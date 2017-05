Bad Sachsa Eine in der Ziegelstraße vor einer Hausfront aufgestellte Drei-Sitzer-Holzbank stahlen in der Nacht von Freitag zu Samstag zwischen 0 und 1 Uhr mindestens zwei Unbekannte. Die Besitzerin konnte in der Nacht noch Stimmen wahrnehmen, die mit dem Diebstahl in Zusammenhang stehen dürften. Personen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 05523/481 mit der Polizei Bad Sachsa in Verbindung zu setzen.

