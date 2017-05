Tennisclub startet in die Saison

Bad Sachsa Am morgigen Sonntag, 7. Mai, ist es endlich wieder so weit. Dann wird auf der Anlage des Tennisclubs Grün-Weiß Bad Sachsa in der Bismarckstraße (Nähe Minigolf) die Freiluftsaison 2017 eröffnet. Ab 14 Uhr findet wieder ein großes offenes Mixed-Turnier statt, an dem Vereinsmitglieder und Freunde des...