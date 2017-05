Bad Sachsa Die Reihe der Musikalischen Matineen, der kleinen Konzerte am Sonntagvormittag wird fortgesetzt: Aber diesmal als „Soiree“: Am Sonntag, 7. Mai, wird um 16.30 Uhr in der Aula des Pädagogiums ein kleines Konzert stattfinden. Es spielen und singen Instrumentalsolisten und kleine Ensembles ein bunt...