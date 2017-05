Gerda Theel feiert ihren 104. Geburtstag

Gerda Theel feiert am heutigen 2. Mai ihren 104. Geburtstag. Sie wohnt bereits seit 14 Jahren im Senioren- und Pflegeheim Harzblick und erfreut sich bester Gesundheit. Sie wurde am 2. Mai 1913 in Berlin-Tempelhof als Einzelkind geboren. Mit zehn Jahren verlor sie schon ihren Vater durch eine...