Wehr lädt zum Frühschoppen

Walkenried Die Freiwillige Feuerwehr Walkenried lädt am Montag, dem 1. Mai, ab 11 Uhr zum Maifrühschoppen am Feuerwehrhaus in der Schloßstraße ein. Zur Unterhaltung wird der Spielmannszug der Wehr aufspielen und für Kurzweil sorgen. Am Nachmittag wird ein Küchenbuffet angeboten. Hierzu bittet die Wehr um...