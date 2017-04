Nacht der offenen Pforte im Kloster fällt aus

Besinnlich und mystisch und vor allem als Besuchermagnet – so präsentierte sich die Nacht der offenen Pforte im Zisterziensermuseum Kloster Walkenried. In diesem Jahr müssen Interessierte auf den beliebten Besuch am Ostersonntag im ehemaligen Kloster verzichten. „Wir müssen die Nacht der offenen Pforte leider absagen“, teilt Dr. Brigitte Moritz, verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit des Museums,...