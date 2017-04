Der Berghof auf dem Ravensberg soll wieder eröffnet werden

Kontinuierlich hat sich der Tourismus in Bad Sachsa in den vergangenen fünf Jahren weiterentwickelt. Nach Auswertung der Kurabgabenstatistik für das Jahr 2016 wuchs die Uffestadt im Bereich der Übernachtungen mit 292 177, was einem Plus von 3,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht, sogar...