Heute Umwelttag

Walkenried Am heutigen Samstag findet in Walkenried und Wieda der jährliche Umwelttag statt. Dazu richtet die Verwaltung einen Appell an alle Bürger, Vereine und Vereinigungen sich an dieser Umweltaktion zu beteiligen. Beginn ist in beiden Orten um 9 Uhr. Abfallsäcke können ab 8.30 Uhr in Walkenried an der...