25 Jahre Judocamp

Bad Sachsa Wo sonst Tennisbälle geschlagen werden, wurden Griffe, Hebel und andere Techniken geübt und demonstriert: Am Wochenende wurde ein Teil des Salztal Sport Center in ein übergroßes Dojo umgewandelt. Der Judoverein des Pädagogiums Bad Sachsa lud an drei Tagen zu seinem 25. jährlichen Judocamp...