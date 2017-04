Schützen eröffnen die Saison 2017

Bad Sachsa Die Mitglieder der Schützengesellschaft sind eingeladen, am traditionellen Anschießen teilzunehmen. Die Wettbewerbe beginnen am morgigen Freitag mit den Pistolendisziplinen. Ab 19.30 Uhr wird um den Horst- Klüter- Gedächtnispokal und den SpoPi-Wanderpokal geschossen. Am Sonntag, 9. April ab 10 Uhr...