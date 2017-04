Abgelenkt und Unfall verursacht

Bad Sachsa Weil er während der Fahrt in seinem Auto umgekippte Blumen wieder aufstellen wollte, verursachte ein 83-Jähriger am Samstag einen Unfall auf der Sachsensteinstraße in Bad Sachsa. Er geriet mit seinem Auto in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden BMW zusammen. Verletzt wurde niemand.