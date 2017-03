Schulstraße ab Montag gesperrt

Bad Sachsa Auf Verkehrsbehinderungen müssen sich Einwohner und Gäste in Bad Sachsa ab Montag, 3. April, einstellen. Von diesem Tag an bis einschließlich Mittwoch, 5. April, wird die Schulstraße komplett für den Straßenverkehr gesperrt. Hintergrund sind umfangreiche Straßenflickarbeiten in dem Bereich. Eine...