Gemeinsam den Ort aufräumen

Witterungsbedingt musste die am Samstag geplante Freischneideaktion des Bürgervereins Zorge ausfallen. Am kommenden Samstag, 25. März, will der Verein einen neuen Versuch unternehmen. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Ortsbegrüßungsschild an der Walkenrieder Straße. Alle Zorger Bürger, die helfen...