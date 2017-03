Zorger schneiden am Samstag den Ort frei

Zorge Die nächste Freischneideaktion des Bürgerverein Zorge, an der alle interessierten Einwohner teilnehmen können, findet am kommenden Samstag, dem 18. März, statt. Treffpunkt ist an der Walkenrieder Straße beim Orts-Begrüßungsschild um 10 Uhr. Handschuhe und festes Schuhwerk sind erforderlich. Für...