19-Jährige bei Unfall verletzt

Leicht verletzt wurde eine 19-Jährige am späten Dienstagabend bei einem Unfall auf der L 601 bei Bad Sachsa in Richtung Walkenried. Sie kam aus ungeklärter Ursache mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab. Das Auto prallte gegen einen Baum, überschlug sich und blieb auf dem Dach auf einem Feld liegen. Der Fahrer des Autos hinter ihr leistete Erste Hilfe und konnte sie aus dem Unfallwagen holen. Die Frau kam in ein Krankenhaus, am Auto entstand Totalschaden. nza

