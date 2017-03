Unbekannte brechen Automaten auf

Walkenried In der Nacht zu Freitag trieben Automatenknacker in Walkenried ihr Unwesen. Zum einen brachen sie den Verkaufsautomaten eines landwirtschaftlichen Betriebes in der Ellricher Straße auf und stahlen eine geringe Menge an Bargeld. Der entstandene Sachschaden an dem Gerät beträgt allerdings mehrere...