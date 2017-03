„Bad Sachsa goes Gassi“: Beutel-Aktion soll Häufchenproblem lösen

Wenn der Schnee geht, kommen sie zum Vorschein, die gesammelten Hundehäufchen der vorangegangenen Monate. Laut Expertenmeinung produziert ein Hund durchschnittlich 300 Gramm Häufchen am Tag. In Bad Sachsa sind 729 Hunde gemeldet, was rein rechnerisch bedeutet, dass täglich rund 218 Kilogramm Häufchen in und um Bad Sachsa herum abgesetzt werden. Was in der Natur kaum stört, wird auf befestigten Straßen...