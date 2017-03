Minus im Haushalt: Halbe Million Euro bei Kreisumlage vergessen

Umfangreich ist das Zahlenwerk, das den Haushalt 2017 der Gemeinde Walkenried darstellt. Am Mittwochabend diskutierten die Mitglieder des Finanzausschusses der Gemeinde zwar über den Inhalt, die übliche Empfehlung an Verwaltungsausschuss und Rat blieb jedoch aus, sie soll bei einer späteren Sitzung am 5. April folgen. Den Grund erläuterte Bürgermeister Dieter Haberlandt, zugleich Kämmerer, eingangs...