Die Sommerferien in Frankreich genießen

Bad Sachsa Die Deutsch-Französische Gesellschaft (DFG) bietet in den Sommerferien vom 24. Juni bis 9. Juli erneut eine Jugendfahrt in Bad Sachsas Partnerstadt Castelnau de Médoc an. Hin- und Rückreise erfolgen über Paris mit Übernachtung und Besuch im Euro Disney. In Castelnau werden die jugendlichen...