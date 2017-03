Künftig sollen E-Bikes statt E-Autos tanken

Seit Ende August vergangenen Jahres kann in der Marktstraße in Bad Sachsa elektrisch getankt werden – und dies soll auch in Zukunft so bleiben. Einstimmig bei einer Enthaltung sprach sich am Montagabend der Bauausschuss der Stadt Bad Sachsa gegen den Antrag des Ratsherrn Michael Täuber (Alfa) aus, die Tanksäule abzubauen – und am ursprünglich geplanten Standort in der Jugendherbergstraße wieder zu installieren. ...