4 000 Euro für das Ehrenamt

Ein schöner Termin im Walkenrieder Rathaus: Am Montag stellte Frank Uhlenhaut von der Harz Energie deren neuen Ehrenamtsfonds vor. Die Gemeinde Walkenried bzw. die Ortsteile Walkenried, Wieda und Zorge, kommen dadurch in den Genuss von insgesamt 4 000 Euro. Damit soll das Ehrenamt in der...