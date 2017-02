Lkw landet im Straßengraben

Nüxei Ein Lkw-Fahrer aus Nordhausen ist am Mittwoch auf der B 243 kurz hinter Nüxei in Fahrtrichtung Bad Lauterberg aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Laster von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben gelandet. Der Unfall ereignete sich gegen 12 Uhr. Erst am...