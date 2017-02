SSV Neuhof feiert 40. Geburtstag

Neuhof Der SSV Neuhof begeht in diesem Jahr seinen 40. Geburtstag. Mit einem abwechslungsreichen Festprogramm laden die Verantwortlichen alle Mitglieder, Freunde und Gönner des Vereins zum Feiern ein. In die Feierlichkeiten ist der Verein bereits Anfang Februar mit einem Hallenturnier in Osterode...