Jugendtreff startet mit gemeinsamem Kochen

Die Pause des Kinder- und Jugendtreffs Wieda ist seit dem 15. Februar beendet. Ab kommenden Dienstag, 21. Februar, bietet der Treff wieder regelmäßige Veranstaltungen an. So findet am 21. Februar ein Kochnachmittag von 15 bis 18 Uhr statt. Gemeinsam soll im Jugendtreff ein Spaghetti-Gericht gekocht...