Steuererhöhung: Hartmann steht in der Kritik

140 Bürger und Gewerbetreibende trafen sich am Montagabend im Regenbogenland. Auf der Tagesordnung standen die zahlreichen Steuererhöhungen in der Uffestadt. Am Ende der dreistündigen Versammlung sagte Bürgermeister Dr. Axel Hartmann den Organisatoren seine Unterstützung zu. Nachdem jetzt sieben Steuer- und Gebührensätze angehoben worden sind, stehen 2018 weitere Erhöhungen ins Haus. Vor allem die...