Angst vor Giftködern – Hundebesitzer sorgen sich

Walkenried In Aufruhr sind aktuell die Hundebesitzer im Neubaugebiet von Walkenried. Im Bereich des Radweges, der hinter den Häusern in Richtung Sachsaer Kreuzung verläuft, soll ein Hund einen von einem Unbekannten ausgelegten Giftköder gefressen und an den Folgen gestorben sein.

In dem Bereich, der gern von Hundebesitzern aus Walkenried und Umgebung zum Gassi gehen genutzt wird, warnen sich die Halter zumindest seit Tagen gegenseitig davor, dass die Tiere nichts aufnehmen sollten.

Bei der Verwaltung der Gemeinde und auch der örtlichen Polizeistation sind allerdings bislang keine Meldungen über Giftköder eingegangen. „Bislang hat auch niemand eine Anzeige gestellt, dass sein Tier vergiftet wurde“, teilt Thorsten Riechel, Leiter des Ordnungsamtes auf Nachfrage mit. Ausschließen will er damit aber nicht, dass es nicht vielleicht doch ein derartiges Problem in dem Gebiet geben könnte.

Aus diesem Grund appelliert er auch an die Halter, dass sie bei Sichtungen von vermeintlichen Ködern unbedingt das Ordnungsamt informieren sollten. „Nur dann können wir gemeinsam mit dem Veterinäramt das Objekt sichern und untersuchen und daraufhin weitere Maßnahmen einleiten“, so Riechel.

Zu erreichen ist Thorsten Riechel im Ordnungsamt der Gemeinde Walkenried unter der Telefonnummer 05525/20228. dx