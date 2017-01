Unterstützung gesucht

Nach 12 Jahren Schule ist es nun bald so weit. Das Abitur der Schüler und Schülerinnen des Pädagogiums Bad Sachsa scheint zum Greifen nah zu sein. Die betroffene Jahrgangsstufe befindet sich in der Endphase ihrer Schulzeit. Denn in zwei Monaten stehen die ersten Klausuren an, bis dann im Juni die...