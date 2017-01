Durchgehende Blechlawine auf dem Weg zum Gipfel

Das zweite perfekte Wintersportwochenende mit reichlich Schnee und Sonnenschein – dazu die beginnenden Zeugnisferien in vielen Bundesländern – sorgten wie in allen anderen Skigebieten im Harz auch auf dem Ravensberg für wahre Besucheranstürme. Vor Ort konnten sich Einheimische und Gäste nicht nur über perfekt präparierte Pisten und Loipen freuen, sondern auch über gut geräumte Straßen. In Vorahnung des Besucherandrangs hatte das Bauamt...