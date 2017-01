Verein Haus & Grund berät seine Mitglieder

Bad Sachsa Die nächste Rechtsberatung des Vereins Haus & Grund Bad Sachsa findet am kommenden Mittwoch, dem 1. Februar, von 18.30 bis 20 Uhr in den Räumen der CHR Immobiliengesellschaft mbH in der Marktstraße 65 statt. Interessierte können sich gern für die Rechtsberatung im Vorfeld bei Constance...