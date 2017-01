Walkenried Unbekannte haben am Wochenende einen Schaden von 3 000 Euro angerichtet, berichtet die Polizei. Sie zertrümmerten die Scheiben der Fahrerkabinen zweier Bagger, die in einem Steinbruch zwischen Walkenried und Ellrich – am Pontelberg – standen. Ein Muldenkipper wurde aufgebrochen und ein Schlüssel geklaut. Die Polizei bittet um Hinweise.

