Walkenried Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat zwischen Freitag- und Samstagabend ein am Fahrbahnrand geparktes Auto beschädigt und sich dann von der Unfallstelle entfernt. Das Auto stand in Walkenried am Geiersberg. Der Schaden beläuft sich auf etwa 4 000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder zum Unfallverursacher geben können, sich unter Telefon 05525/1685 zu melden.

