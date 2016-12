2016 – für Pendler „weiteres hartes Jahr mit vielen Geduldsproben“

Die Initiative „Höchste Eisenbahn für den Südharz“ blickt jetzt kurz vor dem Jahreswechsel auf das ablaufende Jahr zurück. Demnach sei das Jahr 2016 für Pendler in Richtung Göttingen „ein weiteres hartes Jahr mit vielen Geduldsproben“ gewesen. Grund sei die Sanierung der Schnellfahrstrecke zwischen Göttingen und Northeim.

Osterode sei zudem aufgrund vieler Zugausfälle und Verspätungen nicht zuverlässig von Braunschweig und Herzberg aus erreichbar gewesen. „Insgesamt sind wir von einem zuverlässigen ÖPNV weit entfernt“, so die Verantwortlichen. Die LNVG habe die Hinweise der Initiative zwar konstruktiv angenommen – aber mehr auch nicht.

Stillstand in Südniedersachsen

Auch bei vielen weiteren Themen herrsche Stillstand in Südniedersachsen. So etwa beim Niedersachsenticket, das noch immer vor dem Harz endet.

Ziele wie Braunlage, Bad Lauterberg oder Bad Sachsa seien mit diesem Ticket nicht erreichbar. „Wir fordern von der LNVG, dass sie sich endlich mehr um das südliche Niedersachsen kümmert, und nicht nur die ohnehin schon überteuerten VSN-Tarife durchwinkt und zum Fahrplanwechsel ein paar Züge verschiebt.“

Urlauberticket soll kommen

Daneben gebe es aber auch Positives zu berichten. So nehme die Arbeit der Initiative „Ein Harz“ mit ihrer AG Verkehrsinfrastruktur zur Einführung eines Urlaubertickets im gesamten Harz Formen an. Die passenden Faltblätter zur Anreise in den Harz habe die Initiative als Download vorab schon einmal zur Verfügung gestellt.

Versprechen des Landrats im Blick

2017 werde die Initiative weiter „den verspätungsanfälligen Betriebsablauf auf der Süd-Westharzstrecke“ beobachten. Auch wolle man im Blick behalten, was aus dem Versprechen des Landrats – für fünf Euro aus dem Harz in die Kreisstadt – wird.

Themen würden zudem der aktualisierte Nahverkehrsplan, die Weiterentwicklung des Harzer-Urlauber-Tickets und der Eco-Bus sein.