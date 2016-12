Landkreis streitet sich: Wer fährt Kaya zur Schule?

Dass das eigene Kind zur richtigen Zeit und vor allem sicher zur Schule kommt, ist für die meisten Eltern selbstverständlich – schließlich gibt es die Schülerbeförderung durch den Landkreis. Bernd Peisker sieht das für seine Tochter Kaya Kuroczycka auch so. Die 13-Jährige geht auf das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium in Herzberg. Zweimal täglich muss sie den Zug nutzen, um vom Bahnhof Walkenried in die Welfenstadt und wieder zurück zu...